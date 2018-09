Sarah Jessica Parker é acusada de não devolver mais de 600 mil reais em joias usadas em ensaio fotográfico

13/09/2018 | 12:11



As coisas não estão boas para Sarah Jessica Parker, que está sendo acusada de não devolver o equivalente a 600 mil reais em joias emprestadas a ela após um ensaio fotográfico. Segundo o jornal New York Post, a atriz pegou as peças emprestadas da loja de joias Kat Florence Design em 2016.

O veículo que divulgou a informação teve acesso aos documentos do processo recém-movido pelos advogados da loja alegando que a ex-estrela de Sex and The City pegou pessoalmente várias peças para usar durante alguns meses. Os donos da loja e a atriz determinaram um intervalo de empréstimo de dois meses, mas os objetos ainda não foram devolvidos.

Uma fonte ligada à loja informou ao New York Post que representantes legais da loja pretendem se encontrar no dia 14 de setembro para uma reunião em busca da resolução do caso.

- Acreditamos que como a Sra. Parker manteve as peças com ela desde 2016, ela deveria nos pagar por elas, disse um dos advogados da loja.

Ao serem procurados, os assessores da atriz negaram que havia sido estabelecido que as peças deveriam ser devolvidas.

- A Sarah Jessica Parker estava sob contrato com a loja para que utilizasse em eventos sempre que considerasse apropriado. A Sarah Jessica Parker é honesta e confiável. Ela jamais ficaria com algo que não pertence a ela. Na verdade, ela tem entrado em contato constantemente com a loja desde o fim dos pagamentos que eram pagos para a utilização das joias, mas eles nunca pareceram interessados em ter as peças de volta, afirmou a defesa da atriz.