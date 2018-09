Em Orgulho e Paixão, Globo exibe primeiro beijo gay em uma novela das seis

13/09/2018 | 12:11



Em Orgulho e Paixão, o romance entre Luccino e Otávio conquistou o público ao mostrar a descoberta e aceitação dos personagens de Juliano Laham e Pedro Henrique Müller em meio ao começo do século 20, e a aproximação para lá de fofa dos dois. Na reta final da trama, o folhetim entrou para a história da teledramaturgia ao exibir o primeiro beijo gay em uma novela das seis, no capítulo que foi ao ar na última quarta-feira, dia 12.

Na cena, os dois falam sobre o futuro e se declaram. Antes do tão esperado beijo do casal, apelidado pelos internautas de Lutávio, Luccino ainda relembra a primeira vez que os dois se tocaram:

- Foi rápido, mas eu senti uma eletricidade que foi direto pro coração. Agora me sinto em paz.

Nas redes sociais, o público vibrou com o beijo e Juliano Laham falou sobre a cena em seu Instagram:

O Luccino é um presente pra mim. Estou muito feliz de poder contar essa história de amor de uma forma tão pura, genuína e carinhosa. Esse marco (beijo) no romance dos dois personagens foi o melhor que podia ter acontecido pro casal Lutavio. Espero que com cenas de amor como essa a gente consiga mudar ou quem sabe até reeducar as pessoas no quesito respeito ao próximo. É só amor.

Pedro Henrique também publicou a cena em sua rede social e escreveu:

Viva o amor! Como cortar pela raiz se já deu flor?

O primeiro beijo entre dois homens nas novelas da Globo foi no último capítulo de Amor à Vida, trama das nove exibida entre 2013 e 2014, entre os personagens Felix e Niko, interpretados respectivamente por Mateus Solano e Thiago Fragoso. Em Império, os personagens de José Mayer e Klebber Toledo trocaram um selinho e em O Outro Lado do Paraíso, Eriberto Leão e Rafael Zulu, que interpretavam Samuel e Cido, trocaram um beijo na última semana da novela, transmitida em maio de 2018.