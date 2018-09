Laila Zaid é a atriz de Orgulho e Paixão que está grávida

13/09/2018 | 12:11



Você lembra que tempos atrás parte do elenco de Orgulho e Paixão deixou os fãs curiosos ao postar uma foto no Instaram com a legenda Uma de nós está grávida na vida real! Quem?

Pois agora foi revelado quem é a mais nova mamãe. Laila Zaid cotou a novidade em seu Instagram dizendo:

Se olhar bem bem bem dá pra ver.. não?!?! Lamento decepcionar os fãs dos amigos amados @chandellybraz @nathaliadill @predenrique @agathaamoreiraa.