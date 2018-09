Em 1º ato de como candidato na Grande SP, Haddad visita Carapicuíba e Osasco

13/09/2018 | 10:12



O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, participa na manhã desta quinta-feira, 13, de ato de campanha nas cidades de Carapicuíba e Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Este é o primeiro ato de Haddad na Grande São Paulo desde a oficialização do nome dele como substituto de Luiz Inácio Lula da Silva na chapa petista, na terça-feira (11).

Ainda como candidato a vice, Haddad havia feito campanha com sindicalistas em São Bernardo, berço político de Lula.

O entorno da capital paulista, conhecido como "Cinturão Vermelho" por tradicionalmente votar no PT, também tem sido cobiçado pelo candidato Ciro Gomes (PDT). O pedetista, que disputa espaço na esquerda com Haddad, intensificou a presença na região, tendo feito atos públicos em Guarulhos, Osasco, Mauá e Taboão da Serra ao lado de ex-petistas.

No calçadão de Carapicuíba, no centro comercial da cidade, o locutor de um pequeno carro de som chama os apoiadores e pedem para eles balançarem as bandeiras. Ele também disse que espera o "agora finalmente candidato Haddad". "Nossos corações estão soltos e vamos pedir votos até dia 7", disse ele.

Enquanto esperam a chegada de Haddad, prevista para depois das 10h, apoiadores de candidatos a deputado federal e estadual do PT e do PCdoB se aglomeram no calçadão de Carapicuíba.