Débora Pinheiro é campeã da primeira temporada do Canta Comigo

13/09/2018 | 10:11



A primeira temporada do Canta Comigo se despediu do público na última quarta-feira, dia 12, em uma final para lá de emocionante. O reality musical da Record trouxe 100 jurados conhecidos do público para avaliar cantores profissionais e amadores em uma competição divertida e Débora Pinheiro foi a grande campeã da primeira edição do programa, levando para casa 300 mil reais!

Débora competiu na final com Gabriel Camilo, Prih Queiroz, Vinny Fist, Yasmine Mahfuz, Joab, Jamilly e Naheda Beydoun. A decisão foi entre ela, Gabriel e Naheda, e a disputa entre eles foi acirrada: 48% dos jurados escolheram Débora, 35% optaram por Gabriel e os outros 16% escolheram Naheda. No Programa do Porchat, exibido ao vivo logo após a final, Débora disse que pretende usar o prêmio para realizar o sonho de comprar uma casa.

A campeã foi uma das competidoras que garantiram seu lugar na final logo na primeira fase da competição, ao conseguir a unanimidade entre os 100 jurados ao cantar Ain?t No Mountain High Enough, de Marvin Gaye e Tammi Terrell. Já na final, ela escolheu Soul de Verão, de Sandra de Sá e Natural Woman, de Aretha Franklin. Todos os finalistas também emocionaram ao cantarem juntos Beautiful Day, da banda U2