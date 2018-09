Macron anuncia plano com foco em educação e emprego para combater pobreza

13/09/2018 | 08:49



O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou um plano de 8 bilhões de euros, ou US$ 9 bilhões, para combater a pobreza. Em um discurso, ele afirmou que "não quero um plano para ajudar os pobres a viverem melhor como pobres. Eu quero que eles tenham a escolha e a possibilidade de não serem mais pobres."

O plano centra-se na melhoria da educação para as crianças pobres e no fornecimento de ajuda às pessoas desempregadas para voltarem ao trabalho, em vez de apenas ajuda financeira. As medidas incluem vagas em creches para liberar os pais para trabalharem, café da manhã escolar em bairros pobres e formação profissional obrigatória para menores de 18 anos.

O instituto de estatísticas francês, o Insee, estima que cerca de 14% da população da França vive abaixo da linha da pobreza.