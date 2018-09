O Brasil inteiro cabe na eleição de Camocim

13/09/2018 | 08:45



Camocim

(Brasil/2017, 76 min.) Dir. Quentin Delaroche

Camocim é um município do Estado do Ceará. Localiza-se na microrregião do Litoral de Camocim e Acaraú, na mesorregião do noroeste cearense. Camocim não é só um lugar, é também o título de um belo documentário que estreia nesta quinta, 13. A menos de um mês da eleição, ganhará o cinéfilo que conferir o filme do diretor Quentin Delaroche com Mayara Gomes.

Documentário, ficção. Cinema nas bordas. O Brasil inteiro cabe nessa cidadezinha em que a disputa pela Câmara polariza a população. Mayara faz a campanha de um dos candidatos. O clima é apaixonado. Um amigo de Mayara dá conta da situação ao dizer que a avó se recusou a lhe dar um abraço porque ele estava com a camisa no cor do outro candidato que não o dela.

A garota é a alma do filme - bem articulada, séria, leal. Cobra atitudes de César, o seu candidato. Discute estratégias, tenta provar por A + B que ele é o melhor, e por quê. Como filme, a despeito da simplicidade, é ótimo. Reflete o País. Mayara, com seu domínio de câmera, é a prova de que a política ainda comporta idealismo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.