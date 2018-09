Operação no Morro dos Macacos interdita Túnel Noel Rosa, na zona norte do Rio

13/09/2018 | 07:40



A Polícia Militar (PM) realiza na manhã desta quinta-feira, 13, uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Participam da ação agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CCP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A operação interditou o Túnel Noel Rosa por volta das 6h30.

A corporação também faz operação no Morro da Caixa D'Água, no Tanque, em Jacarepaguá (zona oeste). Ainda na manhã desta quinta-feira, cerca de 2,2 mil homens das Forças Armadas realizam uma ação em oito comunidades de Angra dos Reis, município do litoral sul fluminense.