Mantenho posição sobre juros e elevá-los prejudica economia, diz Erdogan

13/09/2018 | 07:26



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reiterou nesta quinta-feira sua posição sobre a taxas de juros. "Taxas de juros altas prejudicam a economia", afirmou ele em discurso. "Minha sensibilidade em relação às taxas de juros não mudou", disse o líder, embora complementando que o banco central do país é independente.

Erdogan disse que, na opinião dele, as taxas de juros deveriam ser reduzidas no país. Às 8h (de Brasília), o Banco Central da Turquia anuncia decisão de política monetária.

O presidente comentou ainda que o equilíbrio orçamentário do país será apoiado por meio de "economias substanciais do gasto público". Ele prometeu também mais medidas para conter a flutuação cambial, após proibir mais cedo transações em moeda estrangeira em vendas e aluguéis no país.