Santo André lança Escola Aberta de Inovação e Empreendedorismo

A Prefeitura de Santo André lançou ontem a Escola Aberta de Inovação e Empreendedorismo, que possui o objetivo de democratizar o acesso a esses pilares. Segundo a administração, a iniciativa é inédita no País, e conta com parceria da Engage – startup de Santo André que disponibilizou a plataforma –, que irá proporcionar aos participantes acesso gratuito. A ideia é que a população identifique as melhores oportunidades para inovar e entenda melhor as mudanças que estão ocorrendo com a transformação digital. Os assuntos foram mapeados de acordo com o que há de mais atual e, entre os temas, estão maneiras mais simples de falar sobre startups, blockchain, IOT e como elaborar um modelo de negócio, entre outros.

“Santo André valoriza e incentiva o empreendedorismo, a inovação tecnológica e as novas oportunidades de geração de emprego e renda para a nossa gente, para termos desenvolvimento social sustentável na nossa cidade”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Os conteúdos, que podem ser acessados pelo link http://escolaaberta.santoandre.sp.gov.br/ foram disponibilizados por parceiros como Fundação Dom Cabral, FGV (Fundação Getulio Vargas) Strong, Rodrigo Giaffredo, Inovation Catalyst da IBM.

Em cada atividade realizada, os participantes, de diversos perfis profissionais e faixas etárias, ganharão pontos e os líderes do ranking receberão prêmios que incluem bolsas de estudo de 100% em curso de graduação doadas pela Fundação Santo André, além de cursos de extensão e livros.