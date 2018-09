Retranca funciona e Corinthians segura empate contra o Flamengo no Maracanã

12/09/2018 | 23:53



O Corinthians jogou como time pequeno contra o Flamengo no Maracanã e voltou do Rio com um empate sem gols nesta quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Como na atual edição do torneio os gols fora de casa não servem como critério de desempate, quem vencer na Arena Corinthians no dia 26 estará garantido na decisão.

O técnico Jair Ventura tratou de armar uma retranca para enfrentar o Flamengo. Colocou em campo três volantes, um meia e dois atacantes de velocidade para ajudar na marcação dos laterais adversários.

Assim, o Corinthians se defendeu e ocupou seu campo de defesa. O Flamengo, sem um centroavante na maior parte do tempo, encontrou dificuldades para furar as duas linhas de marcação. Quando a bola passou, Cássio fez grandes defesas e garantiu o resultado.

As equipes agora voltam a campo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, sem vencer há três partidas na competição, jogará no domingo, às 19 horas, contra o Sport, em São Paulo. O Flamengo, com um triunfo nos quatro últimos jogos, fará clássico contra o Vasco, sábado, às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília.

No início da partida, Jair Ventura gesticulava e reclamava que a equipe estava muito recuada. Mas não tinha muito o que fazer com Gabriel, Ralf e Douglas marcando no meio-campo e apenas Jadson na armação das jogadas.

O Flamengo esboçou uma pressão e assustou em chute fraco de Vitinho, que Cássio pegou com tranquilidade. Na sequência, Gabriel errou um domínio de bola na linha da grande área do time paulista. Vitinho bateu com perigo.

O Corinthians foi assustar graças aos vacilos na saída de bola do Flamengo. Lucas Paquetá recuou de presente para Clayson, que invadiu a área pela direita, mas bateu cruzado na rede pelo lado de fora. Romero estava livre no meio da área. Em seguida, após mais um erro do time carioca, Clayson tabelou com Jadson e deixou Douglas na cara do gol. O volante bateu cruzado para fora.

O Flamengo tinha dificuldade para concluir em campo. Talvez em sua melhor oportunidade, Paquetá entrou pela direita e chutou cruzado. Cássio mandou para escanteio. Após a cobrança, Cássio afastou o perigo novamente.

No segundo tempo a história foi parecida, com o Corinthians inteiro atrás e o Flamengo rodando a bola de um lado para o outro. Sem muito espaço, a saída do time carioca passou a ser as jogadas aéreas. E não funcionou. Aos 16, Diego arriscou de fora da área e Cássio espalmou. Paquetá também arriscou de longe e o goleiro pegou no meio do gol.

Na tentativa de solucionar o problema do setor ofensivo, o Flamengo colocou Henrique Dourado. O Corinthians trocou Clayson e Gabriel por Mateus Vital e Araos. O panorama da partida não mudou e o time paulista finalizou a etapa final sem chutar ao gol do adversário e sem conseguiu cobrar um escanteio sequer em todo o duelo.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 0 x 0 CORINTHIANS

FLAMENGO - Diego; Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Diego, Paquetá (Willian Arão) e Éverton Ribeiro; Uribe e Vitinho (Lincoln). Técnico: Maurício Barbieri.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner (Paulo Roberto), Léo Santos, Henrique e Avelar; Ralf, Gabriel (Araos), Douglas e Jadson; Clayson (Mateus Vital) e Romero. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÃO AMARELO - Douglas.

PÚBLICO - 48.822 pagantes.

RENDA - R$ 2.395.595,00.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).