Dólar nas alturas

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



13/09/2018 | 07:27



Em tempos de alta volatilidade da moeda norte-americana, impulsionada pela corrida eleitoral e pela instabilidade do cenário externo, quem planeja viagem internacional pode se assustar com a disparada dos preços. Ontem, o dólar comercial encerrou o pregão cotado a R$ 4,15, queda de 0,11% em relação ao pregão anterior, que atingiu a maior alta do ano. O viajante, no entanto, precisa adquirir a modalidade turismo, taxada em R$ 4,30, mas que chega a passar dos R$ 4,50 nas casas de câmbio. Para quem está decidido a ir ao Exterior mesmo assim, especialistas aconselham a ter cautela.

De acordo com o coordenador do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Jefferson José da Conceição, a quem tem disponibilidade de agenda, o ideal é deixar a viagem para depois das eleições, que acontecem no dia 7 de outubro. “A expectativa é a de que o dólar caia após o pleito. Por isso, em algumas situações, como a de quem estiver em outro país até a votação, e cuja fatura do cartão de crédito vença após a data, vale usar o plástico para tentar arcar com custos menores da cotação da moeda”, disse.

O coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, aconselha que o dinheiro não seja comprado de uma vez. “Assim, o câmbio fica com um preço médio, então o viajante não ganha, mas também não perde. Outra recomendação é verificar cartões pré-pagos que não têm IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)”, afirmou.

Na avaliação de Reinaldo Domingos, educador financeiro e presidente da DSOP Educação Financeira, é preciso colocar na ponta do lápis os gastos, a fim de que as finanças não saiam do controle. São exemplos, passeios não comprados com antecedência, refeições em restaurantes caros e IOF do cartão de crédito internacional, que atualmente passa de 6%. “Aqueles que ainda não tinham se programado para uma viagem internacional não devem desistir. Talvez, a melhor opção seja adiá-la para se planejar melhor e não correr o risco de criar uma dívida séria”, avaliou.

Em tempos de alta do dólar, em torno de 70% dos brasileiros que viajam de férias passam a optar por destinos nacionais, e 30% mantêm escolhas no Exterior, conforme levantamento da CVC Corp. Quando o câmbio fica estável, a proporção é de 60% para destinos dentro do Brasil e, 40%, fora.