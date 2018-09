Furacão Florence é rebaixado para categoria 3 e deve atingir EUA na quinta-feira

12/09/2018 | 21:52



Horas antes de chegar aos Estados Unidos, o furacão Florence se enfraqueceu no Oceano Atlântico nesta quarta-feira e foi rebaixado a um furacão de categoria 3. Mesmo assim, espera-se que a tormenta continue a ser "um furacão importante e extremamente perigoso" à medida que ele se aproxima da Costa Leste americana, podendo chegar na noite de quinta-feira ou na manhã de sexta, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

Os meteorologistas disseram que a tempestade estava acumulando umidade e energia enquanto seguia lentamente pelo Atlântico e se deslocou para o sul nesta quarta-feira, podendo afetar a Géorgia mais do que o esperado anteriormente. Florence tem o potencial de despejar mais de mil milímetros de chuva em alguns ligares.

As companhias aéreas cancelaram centenas de voos em toda a região, enquanto a Daimler e a Volvo suspender a produção de carros em suas novas fábricas perto de Charleston, na Carolina do Sul. Já a Boeing interrompeu a produção em sua fábrica em North Charleston, também na Carolina do Sul. Fonte: Dow Jones Newswires.