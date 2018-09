GCM de Santo André prende dupla por roubo de celular

Da Redação



12/09/2018 | 21:31



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu na noite desta quarta-feira dois homens acusados de terem roubado um celular nas dependências do Parque Central.

Segundo a vítima, os indivíduos lhe renderam em um ponto com baixa visibilidade do parque e subtraíram seu aparelho celular. Logo após a ocorrência, a vítima encontrou equipes da GCM e passou as características dos suspeitos.

Os dois rapazes foram encontrados a menos de três quilômetros de distância do parque na Rua Londrina, no Jardim Progresso. Um terceiro acusado conseguiu fugir antes da abordagem da GCM.

Um dos acusados, Lucas José da Silva, 19 anos, estava em liberdade condicional, devendo comparecer ao Fórum de Santo André mensalmente para carimbar sua carteira do sistema penitenciário. O segundo indivíduo é um adolescente de 17 anos que possui quatro passagens pela Fundação Casa.

Ambos foram conduzidos ao 1º DP (Centro) de Santo André onde ficarão a disposição da Justiça.