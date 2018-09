São Bernardo e São Caetano empatam no 1º de Maio

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/09/2018 | 21:06



São Bernardo e São Caetano ficaram no 1 a 1 nesta tarde, em clássico válido pela 10º rodada da Copa Paulista. O placar foi melhor para o Azulão, que já está classificado e se manteve na liderança do Grupo 3 com 22 pontos. Já o Tigre, foi aos 12 e viu a quarta posição ficar ameaçada pelo Santos, em quinto, com 11. Apenas os quatro melhores avançam à segunda fase.



Atuando no Estádio 1º de Maio, o São Bernardo abriu o placar com Ricardinho, de cabeça, aos 14 minutos do primeiro tempo. Nem deu tempo de comemorar e, aos 16, Lucas Crispim aproveitando rebote, deixou tudo igual.



Na próxima rodada, o São Bernardo visita o Água Santa, no Inamar, sábado, às 15h. Já o São Caetano vai até a Baixada enfrentar o Santos, também no sábado, às 11h.