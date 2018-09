Jon Hamm diz que gostaria de interpretar Batman no cinema

12/09/2018 | 20:40



Jon Hamm ficou conhecido por interpretar o publicitário galã da década de 1960 Don Draper em Mad Men, mas parece que muitas pessoas o imaginam como Batman. Em entrevista ao programa de TV americano In Depth com Graham Bensinger, ele comentou sobre esses rumores.

"Eu ouvi rumores sobre isso desde a primeira temporada de Mad Men, mas eu nunca tive nenhuma conversa sobre isso com ninguém, e são apenas rumores. Nunca me ofereceram nada, eu acho que a internet quer o que ela quer", disse, completando que gostaria de fazer o super-herói, "mas depende do roteiro".

"Depende da história. Eu sou muito fã de histórias em quadrinhos, leio desde uns nove anos. Tem muitas coisas legais, depende da história. Mas sim, claro, eu acho que ficaria bem de terno. Claro que eu teria que malhar muito, eu tenho certeza que há uma versão ótima dele por aí, e se quiserem que eu faça, por que não? Mas muitas pessoas têm que querer isso, não apenas a internet", explicou Hamm.

Ele disse ainda que adorou Pantera Negra e a série Legion, da FX. Mas, até o momento, são apenas rumores - Ben Affleck ainda é o Batman oficial da Warner Bros nas adaptações das histórias da DC para o cinema, ao contrário de Henry Cavill, que perdeu o posto de Super-Homem após divergências contratuais.