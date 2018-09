Bolsonaro segue em unidade semi-intensiva, diz boletim médico

12/09/2018 | 20:06



O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, continua internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, conforme boletim divulgado no começo da noite desta quarta-feira, 12, pela instituição.

De acordo com os médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, o quadro clínico de Bolsonaro permaneceu inalterado nas últimas 12 horas.

No boletim desta manhã, os médicos informaram a suspensão da alimentação oral por causa do surgimento de uma distensão abdominal (inchaço do abdome provocado por ar e que é consequência da redução do movimento do intestino). Desde então, ele tem sido alimentado pela veia. Segundo o hospital, entretanto, é algo normal.

Bolsonaro foi esfaqueado na última quinta-feira, 6, durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). O político está internado no Albert Einstein desde a ultima sexta-feira, 7.