Fátima Bernardes fala sobre relacionamentos à distância: -Não sei por quanto tempo isso é viável! Entenda

12/09/2018 | 18:11



Fátima Bernardes não esconde para ninguém que está radiante! A apresentadora está fazendo sucesso com seu programa Encontro e não poderia estar mais feliz em seu relacionamento. Pensando nisso, Luiza Possi convidou a morena que será sua madrinha de casamento para dar dicas sobre como manter relacionamento à distância me seu canal no Youtube.

Para aqueles que achavam que seria um romance passageiro, há sete meses, Fátima Bernardes está em um relacionamento com Túlio Gadêlha. Os pombinhos venceram a distância, já que a apresentadora mora no Rio de Janeiro, enquanto o advogado em Pernambuco e sobre o assunto comentou:

- Essa não é a situação que a gente sonha, né? Acho que as pessoas gostam, quando se amam, de estarem juntas. Mas a vida não é feita de situações ideais. Entre estar com uma pessoa que vale a pena longe, e uma que não vale a pena, mas perto, a opção é óbvia que é pelo que vale a pena. Então a gente acaba criando alguns artifícios, algumas maneiras. Eu também não sei por quanto tempo isso é viável, eu estou há sete meses nessa situação e está tudo muito bem, muito tranquilo.

Mas, como em qualquer relacionamento, nem tudo são flores:

- Tem dia que você está maleável e tem dia que não está, tem vantagens e desvantagens. A grande desvantagem que você não está perto da pessoa quando você deseja, só quando é possível, isso não é bom.

Já ao falar sobre as vantagens ela revelou que o gostinho de começo de namoro ainda se mantém:

- Tem aquela coisa de você manter por mais tempo aquele calor do início de um romance, você fica com uma expectativa maior por muito mais tempo. Acredito que uma pessoa que esteja namorando há sete meses ou já morando junto, se vendo toda hora, não esteja na mesma situação que eu estou porque você cria uma expectativa para aquela chegada.

Claro que, todos os casais enfrentam problemas ou desentendimentos, que é uma realidade em qualquer relacionamento mas Fátima e Túlio tentam driblar os embates:

- É um tempo de muita qualidade, você não perde tempo com bobagem. Um aborrecimento, às vezes casais demoram dias para resolver, a gente não tem esse tempo, a gente não tem nem o tempo para o desentendimento.

E ao final, a apresentadora ainda mandou um recado:

- O importante é se você, mesmo à distância, não se sente sozinha. O importante é se sentir acompanhada mesmo que seja longe!