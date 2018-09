Após príncipe Harry lançar projeto social, ingleses vibram: Será um rei magnífico!

12/09/2018 | 16:11



Na última terça-feira, dia 11, a realeza britânica trouxe à tona um tema de extrema importância, não somente para a Inglaterra, mas para o mundo: Saúde mental. O responsável foi o Príncipe Harry, que lançou o Mental Health at Work, um portal gratuito para as empresas e trabalhadores do Reino Unido que promete abrir uma janela para dialogar a respeito da saúde mental no ambiente de trabalho .

Fazer parte da realeza não se trata apenas de eventos oficiais e diplomacia, também tem a ver com a preocupação e cuidados com a população. É justamente disso que se trata o mais novo projeto do duque de Cambridge!

De acordo com Harry, cerca de um quarto da população britânica tenta lidar com problemas relacionados à saúde mental, causados por questões vindas seja do ambiente, seja de fora. Pensando nisso, foi desenvolvido Mental Health at Work:

-Você está sempre lidando com desespero, tristeza e feridas. O desgaste aumenta e você nunca tem a oportunidade de lidar e colocar para fora, revelou.

O monarca ainda bateu um papo com a equipe que trabalhará no site! O portal conta com ferramentas seja para os empregadores, que tem o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho e melhorar a relação com os funcionários, seja para os trabalhados que enfrentam problemas e não sabem qual a melhor abordagem para tratar do assunto.

- Ao levar à sério saúde mental, você pode construir um time melhor. Você pode ser um chefe melhor ou um colega melhor.

O duque revelou que não se trata somente de uma ação voltada apenas para empregadores e funcionários, mas em maior escala o projeto visa beneficiar famílias e fazer com que as pessoas tem uma qualidade de vida melhor:

-Se todos os ambientes de trabalho na Inglaterra incorporarem uma abordagem positiva para dar apoio à saúde mental, comunidades, famílias... Todos na sociedade poderão se beneficiar, finalizou. Na web William foi ovacionado e a população não poupou elogios ao príncipe: William será um rei magnífico, comentou uma internauta no Twitter