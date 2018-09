Homem que realizava roubos e assaltos no bairro Taboão é preso pela GCM

Do Diário OnLine



12/09/2018



O servente Jora da Costa e Silva Filho, de 53 anos, foi preso por roubo na madrugada desta quarta-feira pela GCM (Guarda Civil Municipal), no bairro do Taboão, em São Bernardo.

O homem foi capturado na Avenida Água Funda, próximo à divisa com Diadema, quando os agentes faziam ronda. Com ele foram encontrados celulares, carteiras com documentos, dinheiro, cartões e até mochila com material escolar. Silva Filho confessou o crime.

Uma das vítimas foi localizada e o identificou. Ele foi encaminhado para o 2º DP (Rudge Ramos) e vai responder por roubo. O indivíduo já tinha oito passagens pela polícia por crimes como associação criminosa, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, extorsão e porte de armas.