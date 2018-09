Sônia Abrão declara que ainda está chateada com Raul Gil

12/09/2018 | 14:59



Sônia Abrão e Raul Gil têm uma amizade de 30 anos. Atualmente, estão brigados. Tudo porque, segundo a apresentadora, ele teria contado situações da vida pessoal dela no ar. O assunto foi abordado no Programa do Porchat desta terça-feira, 11.

"Eu conversei uma coisa com o Raul no privado e ele foi para público assim, de bandeja, me expôs. Só falei isso: 'pra quê, Raul, você pegou pesado comigo'. E ele foi para o ar e disse: 'porque a Sônia disse isso...', eu não acredito", disse.

Fábio Porchat perguntou, durante a entrevista, se ela era capaz de perdoar. "Eu não sei, você está falando comigo num momento em que a fratura está muito exposta ainda. Perdoo fácil, não tenho problema em mudar de opinião, mas preciso de um tempo. Tenho recebido muita mensagem do público dizendo para perdoar ele. Ele me levou a fazer isso", respondeu. Ao fim da entrevista, Sônia Abrão deixou escapar uma possível reconciliação: "Um desentendimento não pode ser maior do que 30 anos de uma amizade. Quem sabe eu não reavalio e possa dar um beijo e um abraço nele?", refletiu.