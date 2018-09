Trens da Linha 10 - Turquesa circulam com velocidade reduzida

Da Redação



12/09/2018 | 14:36



Os trens da linha 10 - Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que liga o Grande ABC a Capital, estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra na tarde desta quarta-feira.

De acordo com a CPTM, a diminuição da velocidade acontece devido a serviços da manutenção entre ambas as paradas. O problema ocorre desde às 4h da manhã. As demais linhas estão operando normalmente.