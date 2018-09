Lulu Santos anuncia lyric video sobre relacionamento com Clebson Teixeira

12/09/2018 | 13:54



O cantor Lulu Santos anunciou em seu Instagram que irá lançar um clipe de sua nova música, Hoje em Dia. O clipe será no formato de lyric video, ou seja, com a letra da canção. Na publicação, o cantor colocou um esboço sequencial do vídeo e revelou a data de estreia: 27 de setembro.

A música Hoje em Dia conta a história de amor entre Lulu Santos e Clebson Teixeira, que revelaram o namoro no final de julho.

A repercussão foi muito positiva, o que surpreendeu o casal e motivou a composição da música.