Drew Barrymore é vista saindo de hotel com ex-namorado

12/09/2018 | 13:11



Talvez um remember? Segundo o site PageSix, Drew Barrymore foi vista com seu ex-namorado Justin Long no Lowell Hotel no Upper East Side, bairro localizado em Nova York, nos Estados Unidos, na segunda-feria, dia 10. Fontes que presenciaram a cena disseram que os dois estavam em clima de romance.

- Ele veio sozinho e os dois saíram juntos. Eles tentaram disfarçar que não estavam juntos, mas estavam, revelou a fonte.

O casal ficou indo e voltando por quase dois anos antes da atriz se casar com Will Kopelman. Porém, eles se separam em 2016.

Uma fonte próxima à Drew Barrymore contou ao veículo que ela e Justin são amigos desde o término.