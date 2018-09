Kéfera desabafa sobre críticas por conta de novela: - O diretor nem conhecia meu canal no YouTube

12/09/2018 | 12:11



Como você já sabe, Kéfera vai estrear na televisão em Espelho da Vida, próxima novela das seis da Globo que tem como protagonistas Vitória Strada e João Vicente de Castro. Na noite da última terça-feira, dia 11, a influenciadora digital falou com a imprensa durante o lançamento da novela, no centro do Rio de Janeiro, e abriu o coração. Ela interpretará Mariane, uma atriz e ex-namorada de Alain, papel de João Vicente, diretor do longa que será rodado na história.

Confira o bate-papo que tivemos com a atriz e youtuber a seguir:

Fazer novela é um desafio para você?

Kéfera - Se torna um desafio por ser uma obra aberta. Pensar que você pode ficar durante meses com isso. Quando é filme, eu já entro sabendo o começo, o meio e o fim. Na novela, eu não sei como a Mariane termina, só sei o que acontece agora. Não sei se ela vai pedir perdão ou se vai focar cada vez mais no egocentrismo.

Você é mais conhecida pela internet e agora encara uma novela. Qual a expectativa?

Kéfera - Eu já faço teatro há 15 anos e já fiz filme, então não é nada muito diferente para mim. Não foi a atriz que surgiu da internet e sim a internet que surgiu da atriz. Quando o diretor me convidou para a novela, ele nem conhecia o meu canal no YouTube, só tinha visto alguns trabalhos meus como atriz. Eu não fazia ideia que a internet se transformaria em uma profissão.

Como o namorado está encarando isso? Tem ciúmes das cenas de beijo?

Kéfera - Acho que os dois querem viver de arte. Ele é DJ e também conta com muitos desafios. Ele também realiza um sonho e nós torcemos muito um pelo outro. Ele sabe que é uma ficção. A gente confia um no outro. Ele também trabalha na noite e pode ser assediado.

Você pegou alguma coisa da influenciadora digital para colocar na Mariane?

Kéfera - Alguns comportamentos de pessoas de internet que acho esquisito ou contestável, eu vejo e coloco na Mariane. Ela tem um jeito muito caricato e até falso de levar a vida. Ela chama os fãs e os seguidores de marianetes que é uma forma de falar também marionetes, porque ela é muito manipuladora. Ela faz tudo pela fama. Se tiver oportunidade de tirar foto com alguém só apara aparecer, faz com certeza. Ela é egoísta e egocêntrica.

Podemos esperar super uma vilã então?

Kéfera - Sim, mas não é aquela vilã que mata as pessoas. Ela é uma vilã cômica, tem o tom engraçado.