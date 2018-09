Em visita a Bolsonaro, ministro de Temer evita imprensa e usa entrada alternativa

12/09/2018 | 11:53



O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Etchegoyen, fez uma visita discreta ao candidato ao Planalto pelo PSL, Jair Bolsonaro, internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a última sexta-feira, 7. Representando o presidente Michel Temer, o ministro levou solidariedade do governo ao candidato.

Etchegoyen evitou contato com a imprensa e acessou a área do hospital por uma entrada alternativa. A reportagem questionou o Albert Einstein sobre a visita, quanto tempo durou e que horas o ministro havia ido embora, mas a única informação passada foi de que o encontro foi breve.

Nesta terça-feira, 7, Bolsonaro teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou para uma unidade de cuidados semi-intensivos.