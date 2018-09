Bolsa renova máximas e se ajusta em relação às perdas do dia anterior

12/09/2018 | 11:21



A Bolsa abriu a sessão de negócios desta quarta-feira, 12, em alta, renovando máximas, e se ajustando em relação às perdas de mais de 2% do pregão de terça-feira. O movimento de correção também é notado no mercado de câmbio onde o dólar renovava mínimas pouco antes do fechamento deste texto.

Os ajustes embutem o resultado da pesquisa Ibope, que mostrou avanço do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), além de desempenho mais fraco dos candidatos de esquerda.

O candidato do PT, Fernando Haddad, subiu, mas o potencial de transferência de votos do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva para ele se estabilizou, de acordo com o Ibope.

As bolsas dos Estados Unidos, que abriram com sinais mistos rondando a estabilidade, dão espaço para o respiro do Ibovespa na primeira meia hora do pregão. No entanto, paira no ar a possível escalada do conflito comercial entre Washington e Pequim, uma vez que os EUA podem anunciar a qualquer momento tarifas sobre US$ 200 bilhões de importados da China.

No mercado de câmbio, o dólar renovou mínimas frente ao real em sinal de trégua apesar das incertezas eleitorais e com o enfraquecimento da divisa dos EUA em relação às moedas de países emergentes.

Às 10h32, o Ibovespa subia 0,73%, aos 75.199,28 pontos. O dólar à vista era cotado a R$ 4,1231, em baixa de 0,79%. Na renda fixa, o contrato DI com vencimento em janeiro de 2021 tinha taxa de 9,74%, na mínima, ante 9,85% do ajuste de terça.