Imagens do novo clipe de Lulu Santos sobre história de amor com o namorado são divulgadas

12/09/2018 | 11:11



Declarações de amor são sempre bem-vindas e no caso de Lulu Santos, elas estão mais do que preparadas! Em seu Instagram, o jurado do The Voice Brasil compartilhou nesta quarta-feria, dia 12, algumas imagens do clipe que pretende lançar no fim de setembro. Intitulada Hoje em Dia, a música retrata a história de amor de Lulu, de 65 anos de idade, e Clebson Teixeira, de 26 anos de idade.

Na publicação, podemos ver diversos quadrinhos em desenho retratando alguns momentos do casal. Na legenda, Lulu escreveu:

Hoje em dia. StoryBoard do Lyric video. Estreia 27 de setembro.

Em um vídeo já postado por Lulu no final de julho, ele cantou alguns trechos da música e, também, mostrou parte da letra que fala sobre um amor que virou notícia e quebrou a internet. Além de mencionar o apoio recebido pelos fãs após a novidade se tornar pública, a canção também fala sobre as críticas que eles tiveram que enfrentar.

O relacionamento dos dois foi confirmado em julho pelo cantor, que se declarou no Dia dos Namorados ao publicar uma fotos dos dois juntinhos.