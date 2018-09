Ator de O Espetacular Homem-Aranha é visto aos beijos com atriz em Malibu

12/09/2018 | 11:11



Alerta de novo casal! Segundo a revista US Weekly, o clima é de total de romance entre Andrew Garfield, que já deu vida ao Homem-Aranha nos cinemas, e a atriz Susie Abromeit!

Os rumores do romance entre os pombinhos de 35 anos de idade começaram a ganhar força quando eles foram clicados aos beijos na praia em Malibu, Estados Unidos. Além disso, um fonte contou ao veículo que os dois aproveitaram a noite em um jantar no restaurante na última sexta-feira, dia 7. Andrew e Susie também passaram mais tempo juntos no domingo, dia 9, ao serem vistos acompanhados de alguns amigos perto de uma montanha-russa em dos parques da Disney.

Susie, que é um ex-tenista, acrescentou em seu currículo a musica e a atuação. Ela também é embaixadora do Not For Sale, uma organização que se esforça para ajudar as vítimas do tráfico de serem humanos. Discreta, ela sempre manteve sua vida amorosa sempre em segredo.

Já Garfield, teve seus relacionamentos passados no alvo dos holofotes quando namorou a colega de set, Emma Stone. Os dois assumiram o namoro em 2012 e ficaram juntos até outubro de 2015. Em entrevista à Vanity Fair que foi liberada em janeiro de 2017, Andrew disse:

- Nós nos preocupamos muito um com o outro e isso é um dádiva, isso é uma coisa incondicional. Há muito amor entre nós e muito respeito. Eu sou o maior fã dela como artista.

Até agora, Susie e Andrew não se pronunciaram sobre o possível romance.