Rafael Cardoso desabafa e fala em sair do Brasil: 'Penso no futuro dos meus filhos'

12/09/2018 | 11:11



Rafael Cardoso é um dos grandes atores da nova geração no Brasil. Depois de seu papel em O Outro Lado do Paraíso, quando interpretou o vilão Renato, ele emendou uma nova novela, estando agora em Espelho da Vida. Durante a festa de lançamento da nova trama global das seis, que rolou na noite da última terça-feira, dia 11, o ator, no entanto, falou que poderá concretizar em breve seus planos de deixar o Brasil.

- As coisas estão muito estranhas aqui. Já estou pensando nisso há algum tempo. Depois que a novela terminar, vou viajar e já sentir um pouco como é viver longe daqui. Agora não posso pensar só em mim. Tenho que pensar no futuro dos meus filhos. Não posso ser egoísta, justificou.

O ator, que é casado com Mariana Bridi e tem dois filhos, Aurora, de três anos de idade, e Valentim, de quatro meses de vida, deseja ir para perto de Nova York, nos Estados Unidos.

- A Mari morou lá. Sonia (Bridi, mãe de Mariana) também está querendo ir. Estamos trabalhando de ir juntos, e isso tem a ver com a situação do Brasil. A violência aumenta a cada dia. Você anda na rua e vê assalto de fuzil, aconteceu bem próximo de onde moro. Como criar os filhos em um ambiente assim?, questionou ele.

Mas falando sobre a nova novela, mesmo depois de tão pouco tempo de viver o vilão Renato, ele interpretará um dos galãs da nova aposta da Globo. Seu personagem na história de Elizabeth Jhin será Danilo Breton, talentoso pintor que, no ano de 1932, é preso acusado de matar o amor de sua vida, Júlia Castelo, vivida por Vitória Strada.