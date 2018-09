Rômulo Arantes Neto fala sobre Pâmela Tomé: - Realmente tem algo acontecendo

12/09/2018 | 11:11



Agora é oficial! Rômulo Arantes Neto deu mais pistas sobre o boato que já rolava nos bastidores. Em entrevista durante a festa de lançamento da nova novela das seis da Globo, Espelho da Vida, que rolou na noite da última terça-feira, dia 11, no Rio de Janeiro, ele revelou que ele a atriz Pâmela Tomé estão realmente se conhecendo melhor. Em um tom bem descontraído, o ator ainda tentou desviar do assunto.

- Eu estou bem, feliz e o meu coração também está bem, funcionando bem, riu.

Mesmo assim, depois ele acabou confessando que tem algo mais na amizade com a loira.

- Realmente existe algo acontecendo, mas não quero rotular nada, está muito cedo ainda. Mas sim, nos vemos com bastante frequência, disse ele.

Ainda durante o evento, Rômulo falou também sobre seu personagem na trama, o galã Mauro César, que terá uma pegada cômica na novela.

- É um galã com perfil meio hollywoodiano, só que no Brasil. Ele é um cara pra cima, divertido, pra frente, com muita atitude. É um cara do bem, mas quase caricato. Podem esperar situações inusitadas e até perigosas, adianta o ator, que fala acreditar em reencarnação, tema principal da novela, que estréia dia 25 de setembro.

E aí, o que você achou do novo casal?