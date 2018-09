No MasterChef Profissionais, Paulo é repreendido pelos jurados: - Não faltou tempo, você que é devagar

12/09/2018 | 11:11



Após chamar a atenção por se mostrar tranquilo demais ao liderar o grupo em uma prova do MasterChef Profissionais, Paulo mais uma vez foi destaque no reality culinário da Band. Isso porque, ao não conseguir entregar o prato completo na prova de eliminação, o cozinheiro acabou levando uma tremenda bronca dos três jurados do programa, que foi ao ar na última terça-feira, dia 11.

Antes, os competidores enfrentaram uma caixa surpresa em que o desafio era cozinhar sem o uso de sal. Thales e Heaven optaram pelo frango, Daniel fez bacalhau e André escolheu vegetais, e os quatro garantiram seu lugar no mezanino.

Já a prova de eliminação desafiou os participantes a reproduzir dois pratos da chef Teresa Corção. Ao chamar o prato de Paulo, Erick Jacquin brincou:

- O que você fez, comida em miniatura? - disse o jurado, e após ouvir do participante que faltou tempo para completar todo o prato pedido, disparou: - Não foi o tempo que faltou, você que é devagar.

E não parou por aí, já que Fogaça também deu uma dica para Paulo, apesar de ter elogiado o sabor do prato:

- Você precisa focar, levar mais a sério o negócio. Paola também deu sua bronca: - Chega a ser falta de respeito, porque muita gente tentou essa vaga.

Mas essa não foi a única saia-justa. Enquanto cozinhava, Willian foi questionado por Fogaça sobre o preparo, e deu um sorriso: - Deixa eu fazer?

Ao apresentar seu prato para o jurado, Willian se desculpou pela atitude:

- Acho que fui um pouco rude e eu queria pedir desculpa. Eu não queria ser mal interpretado.

Por fim, Simone e Alex foram os piores da noite, e o samurai acabou sendo eliminado. Antes de se despedir, ele acabou fazendo uma referência a Game of Thrones, o que conquistou os internautas:

- Me vem aquela cena que Jon Snow vai executar um cara que traiu ele. Eu lutei, e agora descanso.