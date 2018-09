Obituário - 12 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/09/2018 | 10:51





Santo André



Regina Maria da Silva, 97. Natural de Carpina (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elza Ferreira, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Rubens Paulo Nori, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Evani Pereira, 72. Natural de Floreal (SP). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Júlia Maria da Conceição, 65. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Gomes Pinto, 62. Natural de São Francisco (MG). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Fazenda Cedro (MG).



José Aparecido Dias, 61. Natural do Estado do Paraná. Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Ieda Laureci Delfino dos Santos, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Diarista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Eduardo Balladi, 96. Natural de Pedreira (SP). Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Vila Mariana, em São Paulo (SP).



Batista Bueno Suster, 85. Natural de Bofete (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



Clementina Rocha Mendes, 86. Natural de Itanhaém (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



Haydee Rocha Pereira, 84. Natural de Iguape (SP). Residia na Vila Marli, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Pedro da Conceição Cruz, 81. Natural de Cachoeira (BA). Residia no bairro Capelinha, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



José Julião da Silva, 81. Natural de Limoeiro de Anadia (AL). Residia no Parque Neide, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.



Edemir Monteiro Pires, 80. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 8. Crematório Memorial de Santos (SP).



Bianor Alves da Silva, 75. Natural de Tabira (PE). Residia no Jardim Tupã, em São Bernardo. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Clovis Augusto Riva, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Manoel Gomes Garanito, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.



Aloizo Alves de Carvalho, 70. Natural de Elesbão Veloso (PI). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Mateus Dias, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



José Roberto Corrêa, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



Nelson Shunhei Fukuti, 67. Natural de Marília (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Maria Lúcia da Silva Nunes, 62. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



Osmar de Souza, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Josefa Maria da Silva, 60. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Acléres Gomes Santana, 47. Natural de Coaraci (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Ajudante geral. Dia 10, em Santo André. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Maria Nazaré Velinho, 93. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Santa Maria. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Yvone Mojano Cecchini. 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11. Jardim da Colina.



Manoel Pereira dos Santos, 83. Natural de Jacaraci (BA).

Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Oswaldo Garcia, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 11 Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



João Marangoni, 76. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Alpina. Dia 11. Crematório Vila Alpina.



Mauá



Maria José Alves, 81. Natural de Pedro Alexandre (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Dalila Gonçalves Garcia, 78. Natural de Arapongas (PR). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Maria José de Souza Rufino, 73. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Rio Grande da Serra



Manoel de Brito Meira, 86. Natural de Boa Nova (BA). Residia na Vila São João, em Rio Grande da Serra. Dia 10, em Santo André. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.