Tocha olímpica dos Jogos de Tóquio será acesa em 12 de março de 2020

12/09/2018 | 10:33



Os organizadores dos Jogos de Tóquio anunciaram oficialmente nesta quarta-feira que a tocha olímpica será acesa no dia 12 de março de 2020, em Olympia, na Grécia, palco da primeira edição da história da competição, em 1894. O evento de grande simbolismo ocorrerá pouco mais de quatro meses antes da disputa da Olimpíada, entre 24 de julho e 9 de agosto na capital japonesa.

Em anúncio conjunto com representantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Olímpico Helênico, a organização de Tóquio-2020 informaram que o acendimento da tocha ocorrerá no mítico Templo de Hera, por uma "moderna alta sacerdotisa", de maneira tradicional, usando os raios do sol e um espelho parabólico.

E os organizadores também revelaram a programação do revezamento da tocha, que será iniciada na Grécia em 12 de março de 2020 e percorrerá o país por uma semana até o dia 19, quando chegará em Atenas ao Estádio Panathinaiko - a rota deste percurso ainda será divulgada posteriormente.

Já para o dia 20 de março está marcada a chegada do símbolo olímpico ao Japão, onde será exibido por seis dias na região de Tohoku, que faz parte da prefeituras das cidades de Miyagi, Iwate e Fukushima, que foram as mais atingidas pelo terremoto e consequente violento tsunami que provocou uma tragédia no país em março de 2011.

Depois disso, o revezamento da tocha em solo japonês será iniciado em 26 de março, em Fukushima, e passará por 47 prefeituras do país em um percurso de 121 dias antes do acendimento da pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos de 2020, em 24 de julho, que ocorrerá no novo Estádio Nacional de Tóquio.