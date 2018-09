MME abre consulta pública para norma de diretrizes de planejamento de transmissão

12/09/2018 | 10:13



O Ministério de Minas e Energia informa, em Portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 12, que está em consulta pública a minuta de ato normativo que "Estabelece Diretrizes para o Planejamento da Transmissão de Energia Elétrica". Os arquivos e informações pertinentes podem ser acessados no site do Ministério de Minas e Energia, portal de consultas públicas.

Segundo a portaria, as contribuições dos interessados para a minuta do ato normativo serão recebidas pelo prazo de 30 dias.