Depois de 24 anos, Vera Fischer e Felipe Camargo voltam a atuar juntos em Espelho da Vida

12/09/2018 | 10:11



Eles formaram um casal que deu muito o que falar no início dos anos 90. Depois de 24 anos, Vera Fischer e Felipe Carmargo vão voltar a contracenar juntos na televisão desde Pátria Minha, em 1994. Os atores estão em Espelho da Vida, trama das seis da Globo que foi lançada na noite da última terça-feira, dia 11, no Rio de Janeiro.

Muito animada com seu retorno à TV, a atriz falou que não vê problemas em atuar ao lado do ex-marido.

- Gente, mas por que não?, perguntou ela. E continuou:

- Ainda não gravei nenhuma cena com ele, mas se tiver que acontecer vai ser maravilhoso, vamos fazer o que a autora escrever, como toda boa atriz e um bom ator fazem, disparou.

Eles são pais de Gabriel, atualmente com 25 anos de idade, e tiveram uma separação conturbada no passado. Lembrando que Felipe e Vera se conheceram durante as gravações de Mandala, trama de 1987, e se casaram no ano seguinte. A união terminou em 1995.

Além disso, Vera também falou sobre o seu bom relacionamento com o resto do elenco:

- O diretor vem me beijar, me apertar, ainda bem que a mulher dele não é ciumenta (risos). Estou adorando ficar com os jovens e eu lá com 68 anos no meio deles. Já sou amiga da Kéfera. Ela é muita boa atriz. Não é porque ela tem um monte de seguidores na internet que está aqui e sim porque é boa atriz. Nem toda menina de 20 anos é tão boa como ela, disse.

E não parou por aí! Vera também voltou a afirmar que não está namorando e que está totalmente dedicada ao seu trabalho.

- Eu já fiz outros papéis cômicos, como em O Clone e em Perigosas Peruas. Mas nessa acho que vai ser uma mistura desses dois personagens. Gosto dela, porque ela transmite uma mensagem positiva, finaliza Vera.