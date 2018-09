Vitória Strada nega namoro com João Vicente de Castro

12/09/2018 | 10:11



Pela segunda vez protagonizando uma novela no horário das 18 horas da Globo, Vitoria Strada transbordou de emoção durante a festa de lançamento de Espelho da Vida, a nova trama global.

Além de responder perguntas sobre sua personagem Cris, ela também fez questão de esclarecer um boato que vem rolando por aí sobre sua vida pessoal:

- Estou solteira. Estamos juntos sim, mas no trabalho, todos os dias. Há uma sinergia muito grande entre todos do elenco, disse a atriz sobre um possível romance com o seu par romântico na novela, João Vicente de Castro.

O lançamento da trama aconteceu no centro do Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira, dia 11. Emocionada, Vitória ainda falou de como é estar à frente de uma novela em tão pouco tempo, visto que ela foi a estrela de Tempo de Amar, em 2017.

- Não é do nada. Nada é do nada. As oportunidades parecem na hora que precisam aparecer. Me perguntam como é ser pela segunda vez a protagonista e eu respondo que as pessoas têm que lutar pelo o que querem e eu faço tudo isso por amor, falou.

A novela estreia no dia 25 de setembro e entra na grade de programação no lugar de Orgulho e Paixão.