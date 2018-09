Fotos de Kendall Jenner correndo nua em praia vazam antes da hora e viralizam na web

12/09/2018 | 09:11



Eita! Kendall Jenner foi vítima do lançamento prematuro de sua recente sessão de fotos, em que aparece completamente nua. De acordo com o TMZ, após a modelo posar para o fotógrafo Russel James para seu próximo livro, Angels, imagens da beldade foram lançadas antes da hora, levando a internet à loucura.

Os internautas entraram em furor após se depararem os cliques uma vez que Kendall aparece em situações para lá de inusitadas. Nas imagens, a caçula do clã Kardashian-Jenner pode ser vista andando à cavalo, nadando em uma piscina, subindo em uma árvore e correndo em uma praia. Os cliques teriam sido roubados e divulgados sem a permissão de James, que organizou um evento na última semana, com a presença de Cindy Crawford e Candice Swanepoel, para lançar o projeto.

Embora fotos de Kendall nua não sejam novidade, o fato dela estar em situações incomuns causaram estranheza por parte dos internautas, que até compararam Kendall à Caitlyn Jenner, uma vez que modelo demonstra ter o mesmo porte atlético do pai, que no passado praticava atletismo.

A Kendall parece também estar pronta para disputar uma Olimpíada, escreveu um usuário do Twitter. Outro ainda afirmou: Filha legítima da Caitlyn!

Por enquanto, Kendall e o fotógrafo não se manifestaram publicamente sobre o assunto, mas o TMZ afirmou que as autoridades já estão investigando o vazamento e estão em busca do criminoso que divulgou as imagens sem permissão.

Nas redes sociais, Kendall pareceu estar pleníssima mesmo que seu nome tenha sido um dos mais comentados do Twitter nos últimos dias. Na última terça-feira, dia 11, a modelo postou uma foto segurando um buquê de rosas vermelhas. Sem revelar de quem ganhou as flores, a modelo despertou a curiosidade dos fãs, que já encheram a publicação de comentários e mais de quatro milhões de likes.