Os efeitos do AI-5 na arte brasileira

12/09/2018 | 07:45



"Quem começou a fazer arte a partir de 1964 teve apenas duas opções", diz Cildo Meireles. "Ou ia fazer um trabalho ligado à realidade com uma visão crítica dela, correndo o risco de ser tachado de subversivo, ou então aceitava as regras impostas." O depoimento do artista é para um vídeo presente na exposição AI-5 50 Anos - Ainda Não Terminou de Acabar, que está em cartaz no Instituto Tomie Ohtake. A mostra tem como objetivo resgatar obras e apresenta os efeitos, na arte, dos acontecimentos políticos do período de ditadura no Brasil.

O foco principal é a área de visuais, sem deixar outras manifestações culturais de fora. "A censura no teatro, na música e no cinema tiveram uma história mais midiática e com maior alcance popular", explica o curador do Tomie, Paulo Miyada. "Isso não significa que a censura nas artes visuais não aconteceu ou não foi grave. Invertemos a hierarquia."

A ideia para a exposição veio de debates realizados pelo instituto no ano passado, quando o tema da ditadura surgiu entre os convidados. "Decidimos que precisávamos falar de AI-5. Quisemos garantir uma lembrança forte", afirma Paulo. A mostra se junta aos núcleos da exposição Histórias Afro-Atlânticas, em parceria com o Masp, que estão no Tomie, que falam justamente sobre resistência. "O instituto não está muito leve, mas foi uma escolha. Temos de abrir o campo da arte como um lugar de reflexão histórica."

Inicialmente, a ideia de Miyada era pesquisar obras que não aconteceram, foram destruídas ou que tiveram sua circulação impedida pela censura militar. "A parte histórica se avolumou e exigiu uma abrangência. É quase como uma dívida." Para dar conta de um tema tão vasto, o curador decidiu dividir a exposição em seis núcleos, que se relacionam com a violência do decreto do Ato Institucional Número 5, em 1968.

O primeiro núcleo trabalha a ideia de opinião no período entre 64 e 68; o segundo traz as consequências imediatas do AI-5 até o anos 1970; o terceiro traz a chamada "geração de guerrilha", com obras de artistas como Antonio Manuel e Artur Barrio; o quarto traz a produção "marginal" experimental; o quinto tem críticas ao desenvolvimentismo do ideal de país promovido pela ditadura; e o sexto questiona a redemocratização na década de 1980.

Para artistas da época, que são lembrados na mostra, a retrospectiva histórica é fundamental. "Só a arte resiste à morte e à tragédia", diz Anna Maria Maiolino. "A exposição é importantíssima porque vem recordar aqueles momentos e também, de certa maneira, exorciza, através das metáforas da arte e com documentações, aqueles tempos difíceis."

O artista Carlos Zílio tem na exposição uma série de desenhos que fez ao ser preso na década de 1960. "Não têm apenas uma dimensão pessoal", ele afirma. "São desenhos feitos no cotidiano do isolamento. Tem um testemunho do período." Para Zílio, a mostra consegue expor uma vivência de época. "Muita gente não viveu e não sabe do obscurantismo, da repressão e do aspecto de regressão na construção da democracia."

Segundo Paulo Miyada, a exposição surgiu de uma preocupação com o que ele define como "nostalgia do autoritarismo". Por conta do tema sensível, o instituto não teve patrocínio de empresas para a mostra. A produção do catálogo será viabilizada a partir de doações de pessoas físicas.

AI-5 50 ANOS

Instituto Tomie Ohtake.

Rua Coropés, 88. Tel. 2245-1900. 3ª a dom., 11h às 20h.

Entrada gratuita. Até 4/11.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.