Com brilho de Neymar e dois gols de Richarlison, Brasil goleia El Salvador

11/09/2018 | 23:47



Sem surpresas, o Brasil não teve dificuldades para golear a seleção de El Salvador por 5 a 0, em Washington, na noite desta terça-feira, conquistando a segunda vitória nos primeiros compromissos da equipe após a Copa do Mundo da Rússia. A equipe nacional contou com o brilho de Neymar e dois gols de Richarlison, que só foi chamados para os amistosos após o corte de Pedro por lesão.

Antevendo enfrentar um adversário fraco - El Salvador ocupa a 72ª posição no ranking da Fifa -, Tite usou o jogo para dar oportunidade a vários novatos. No total, foram seis modificações em comparação ao time que entrou em campo contra os Estados Unidos, na sexta-feira passada, e venceu por 2 a 0. E a seleção teve dois estreantes na formação inicial: Éder Militão e Neto. Já Andreas Pereira e Felipe também atuaram pela primeira vez pela seleção ao entrarem durante o segundo tempo.

Com a confiança pela aposta de Tite, Richarlison fez dois gols. No primeiro deles, aos 15 minutos, recebeu o passe depois de uma arrancada de Neymar, que já havia colocado a primeira bola para dentro logo no início da partida ao converter pênalti marcado no atacante do Everton. Já o seu segundo gol na partida e o terceiro do Brasil saiu no começo da etapa final.

Além do gol de pênalti, Neymar participou de outras jogadas perigosas, especialmente no primeiro tempo, tendo dado assistências para três gols. Mas levou um cartão amarelo por simulação. Ele chegou aos 59 gols pela seleção brasileira, a sete da marca de Zico, terceiro maior artilheiro do Brasil. Phillippe Coutinho fez o terceiro gol da seleção, ainda no primeiro tempo.

Um dia antes da partida, Tite avisou que pouparia atletas que terão jogos importantes de seus clubes nos próximos dias e mencionou o Paris Saint-Germain. Nesta noite, contudo, o técnico acabou não poupando Neymar, que continuou em campo no segundo tempo, atuando pelos 90 minutos. O último gol, quase ao fim do jogo, foi de Marquinhos, de cabeça e companheiro do atacante no time francês.

A seleção, porém, caiu de rendimento no segundo tempo, quando Tite fez diversas alterações e chegou até a observar Marquinhos na lateral direita e Eder Militão como zagueiro. Dedé, do Cruzeiro, atuou apenas no primeiro tempo, enquanto Lucas Paquetá, do Flamengo, jogou em parte do segundo tempo. Ambos terão compromissos por seus clubes pela Copa do Brasil nesta quarta-feira.

Não foi por falta de torcida que El Salvador não fez gols. A maioria no estádio vestia a camisa azul da seleção. Além disso, a torcida de El Salvador vibrava e gritava "olé" a cada toque do time na bola. A comunidade de salvadorenhos em Washington é uma das maiores nos Estados Unidos, com quase 200 mil pessoas.

A seleção brasileira voltará a campo para dois amistosos em outubro. A equipe enfrentará a Arábia Saudita no dia 12 e a Argentina no dia 16, em mais uma etapa da preparação para a Copa América de 2019.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL 5 X 0 EL SALVADOR

BRASIL - Neto; Éder Militão, Dedé (Felipe), Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro (Fred); Arthur (Andreas Pereira), Phillipe Coutinho (Everton), Douglas Costa (Willian) e Neymar; Richarlison (Paquetá). Técnico: Tite.

EL SALVADOR - Hernández; Tamacas, Mendoza, Domínguez e Barahona; Alfaro (Orellana), Cerén, Flores (Castro), Bares (Álvares, depois García) e Alás (Corea); Piñeda. Técnico: Carlos de los Cobos.

GOLS - Neymar, aos três, Richarlison, aos 15, e Philippe Coutinho, aos 29 minutos do primeiro tempo. Richarlison, aos cinco, e Marquinhos, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jair Marrufo (Estados Unidos).

CARTÕES AMARELOS - Alfaro, Neymar, Felipe e Orellana.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 28.511 presentes.

LOCAL - FedEx Field Stadium, em Washington.