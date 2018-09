Argentina e Colômbia empatam sem gols em amistoso nos Estados Unidos

11/09/2018 | 23:14



As seleções de Argentina e Colômbia decepcionaram nesta terça-feira. Em amistoso disputado em New Jersey, no MetLife Stadium, as equipes decepcionaram e falharam nas finalizações, não saindo do 0 a 0.

O amistoso desta terça-feira foi o segundo das duas seleções após a Copa do Mundo. Antes desse encontro, a Colômbia derrotou a Venezuela por 2 a 1, enquanto a Argentina passou pela Guatemala por 3 a 0. As duas seleções ainda não definiram os seus novos técnicos e foram comandados por interinos. Lionel Scaloni ocupou a vaga que era de Jorge Sampaoli na Argentina, enquanto Arturo Reyes está à frente da Colômbia temporariamente, à espera da definição do sucessor de José Pékerman.

A Colômbia começou o amistoso com um jogador que está no futebol brasileiro como titular, o volante Cuellar, do Flamengo, mas deixou o atacante Chará, do Atlético Mineiro, fora da formação.

A parte inicial do jogo foi de muito trabalho para o goleiro Ospina, pois a Argentina dominou o confronto mesmo sem contar com alguns dos principais nomes do seu setor ofensivo, como Messi, Di María, Agüero e Higuain.

Em diferentes momentos, Ospina fez boas defesas em finalizações de Palacios, Icardi e Pity Martínez no primeiro tempo. E a Colômbia pouco criou no seu setor ofensivo, comandado por Falcao García.

A etapa final foi bem diferente e não empolgou o torcedor, ainda mais que as seleções realizaram várias substituições. E quem teve mais trabalho foi Armani, o goleiro argentino. E na sua intervenção mais decisiva, conseguiu evitar finalização de Bacca, que havia chegado a driblá-lo. Assim, a partida terminou mesmo empatada em 0 a 0.

As duas seleções voltarão a campo para novos amistosos em outubro. A Colômbia agendou duelos com Estados Unidos, no dia 11, e a Costa Rica, no dia 15. Já a Argentina terá pela frente o Brasil, no dia 16, em Jeddah, na Arábia Saudita.