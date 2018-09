Lorenzoni minimiza pontuação de Bolsonaro nas pesquisas Ibope e Datafolha

11/09/2018 | 22:05



O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) minimizou a pontuação nas pesquisas de Jair Bolsonaro (PSL), de quem é um dos coordenadores de campanha, e criticou os institutos Ibope e Datafolha.

A pesquisa Ibope divulgada hoje mostra Bolsonaro na liderança, com 26%. Já o Datafolha publicado ontem apontou o candidato do PSL com 24%. Nos levantamentos passados, feitos antes da facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), o capitão aparecia com 22%.

"O Ibope e o Datafolha vinham segurando o Jair nos últimos meses. Agora, eles estão ajustando os números para onde eles deveriam estar", afirmou o deputado ao Broadcast Político.

Lorenzoni criticou ainda o Ibope e disse que o instituto "não merece respeito". "No meu Rio Grande do Sul, eles não acertam o resultado de nenhuma eleição", afirmou.

Lorenzoni também disse que a campanha do PSL acredita em vitória ainda em primeiro turno. "O Jair deu o sangue para o Brasil. Agora o povo brasileiro de bem vai retribuí-lo", disse.