Idosa aguarda há dois anos por cirurgia renal no Estado

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/09/2018 | 22:10



A aposentada Maria da Gloria Silva, 71 anos, aguarda há dois anos pela retirada de pedras nos rins. A moradora do Jardim Nazaré, em São Bernardo, tem feito o acompanhamento médico na rede estadual e já passou por diferentes equipamentos de Saúde: Hospital Mário Covas, em Santo André; Hospital Serraria, em Diadema; AME (Ambulatório Médico de Especialidades), também de Santo André; e no Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini, em São Paulo.

Segundo o filho de Maria da Gloria, o motorista Vander José da Silva, 42, a operação já foi marcada duas vezes e desmarcada pelo governo do Estado sem justificativa. Da última vez, a cirurgia estava agendada para o dia 4 de setembro, em São Paulo, mas foi desmarcada menos de uma semana antes do procedimento. “Eles simplesmente ligam e desmarcam, dizem que temos que aguardar nova data”, reclamou o motorista.

O munícipe afirmou que durante esses dois anos em que espera pelo atendimento médico, exames tiveram que ser refeitos devido à demora no atendimento. Ainda de acordo com o reclamante, a aposentada tem diversos episódios de infecção de urina e sofre com dores. “Tudo isso melhoraria se ela fizesse a cirurgia”, pontuou.

Questionada, a Secretaria do Estado da Saúde informou que a paciente tem procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotropsia marcado para esta semana, em continuidade à assistência prestada a paciente, que vem sendo acompanhada por urologista no AME Santo André. Segundo a Pasta, a aposentada já foi orientada sobre o processo e a internação está programada para o dia 13 de setembro, no Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo – unidade referência no serviço. O procedimento dependia da disponibilidade de um produto importado, que já está disponível, justificou o governo estadual.

LISTA

Lista de espera para a realização de cirurgias eletivas no Hospital Estadual Mário Covas, incluindo diversas especialidades, conta com pelo menos 2.150 nomes. Os dados são referentes ao dia 31 de julho.