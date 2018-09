Ibope: Ciro vai de 20% de 18% no Nordeste; Haddad sobe de 8% para 13% na região

11/09/2018 | 21:00



Na disputa pelo espólio eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste, o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) oscilou de 20% para 18% na preferência do eleitorado da região, conforme pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 11. O último levantamento do instituto havia sido divulgado no dia 5 de setembro.

Fernando Haddad (PT), que foi confirmado como o candidato do PT nesta terça-feira, cresceu nas intenções de voto entre os nordestinos de 8% para 13%. Marina Silva (Rede) oscilou negativamente de 13% para 11% na preferência do eleitorado da região. Jair Bolsonaro (PSL), que nacionalmente lidera a pesquisa e cresceu com base no último levantamento, teve o desempenho inverso no Nordeste, caindo de 15% para 12%.

Já na região Sudeste Bolsonaro continua liderando com 29% das intenções de voto, acima dos 24% conquistados na semana anterior. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) ficou estagnado em 10% na região. Marina Silva era preferida por 11% dos eleitores no território, e agora é citada por 9% - o mesmo patamar considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais. Ciro tem 8% no Sudeste, mesmo índice que registrou há uma semana. Haddad continua com 6% da preferência na região em que foi ex-prefeito da capital paulista.

Bolsonaro no Sul

Após ser atacado com um golpe de faca no abdome, o maior crescimento de Bolsonaro na pesquisa Ibope se deu na região Sul, onde o candidato do PSL subiu de 23% para 37%. Quem caiu na região foi Marina Silva (PDT), que variou de 10% para 6%. Ciro Gomes (PDT) oscilou para baixo, indo de 10% para 8% no mesmo território. Entre os sulistas, Geraldo Alckmin é preferido por 8% dos eleitores, mesmo índice registrado na semana anterior.

Na soma das regiões Norte e Centro-Oeste, Bolsonaro tem a preferência de 31% dos entrevistados pelo Ibope. No último dia 5, o índice do candidato do PSL nesses locais era de 26%. Ciro Gomes aparece em segundo lugar nas duas regiões com 10% (tinha 13%), Marina caiu de 14% para 9% e Haddad subiu de 3% para 6%.

O Ibope foi às ruas entre os dias 8 e 10 de setembro e ouviu 2.002 eleitores aptos a votar nesta eleição. A margem de erro estimada é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05221/2018.