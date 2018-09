Em 1º pronunciamento como candidato, Haddad lembra 'era Lula' e ataca 'elites'

11/09/2018 | 18:57



No primeiro pronunciamento como candidato à Presidência pelo PT, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad fez uma fala ressaltando os avanços sociais do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e criticou o que chamou de "elites" do País.

Em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente está preso desde abril, Haddad disse que "sente a dor de todos aqueles que saberão hoje que não poderão votar no Lula".

A partir daí, o agora candidato do PT enumerou programas sociais do governo Lula e condenou a postura dos adversários. "Quais pecados cometemos? Será que foi sentar ao lado de um negro no avião ou na universidade? Incomodou que uma pessoa sem diploma, conseguiu fazer o que nunca fizeram em 500 anos, foi isso?", afirmou.

Em outro momento mais duro, Haddad disse que tudo que "a elite fez desde a reeleição de Dilma Rousseff foi desestabilizar o País". A ex-presidente estava presente no ato, ao lado da candidata a vice-presidente, Manuela D'Ávila (PCdoB), da presidente do PT, Gleisi Hoffman, da esposa de Haddad, Ana Estela Haddad, do senador Lindbergh Farias (RJ), do governador de Minas, Fernando Pimentel, e do ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

Na fala, o ex-prefeito de São Paulo frisou que a campanha petista vai fazer "o povo rememorar os bons dias que viveu". "Nós temos um líder chamado Lula que nos inspira. Não vamos aceitar o Brasil do século 20, desigual", disse.

Haddad também conclamou a militância para ir às ruas até 7 de outubro e para "celebrar a democracia no dia 28 de outubro". "É hora de sair de casa com cabeça erguida e ganhar esta eleição por Lula e pelo Brasil", afirmou.

Haddad encerrou o pronunciamento em frente à PF em Curitiba aos gritos de "Lula Livre". Gleisi puxou, posteriormente, o coro "Boa noite, presidente Lula" e "Lula livre".