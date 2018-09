Outro ator de Os Feiticeiros de Waverly Place é preso, desta vez por dirigir sob efeito de substâncias ilegais

11/09/2018 | 18:11



Um dia depois de David Henrie ser preso, outro astro de Os Feiticeiros de Waverly Place também foi abordado pela polícia.

Desta vez, foi Daniel Samonas, que interpretava Dean Moriarty, par romântico de Selena Gomez na série.

De acordo com o TMZ, Samonas foi preso por dirigir sob influência de substâncias ilícitas em Nevada, nos Estados Unidos, durante o Burning Man 2018, uma das maiores raves do mundo que acontece no meio do deserto de Black Rock. O site diz que o incidente aconteceu entre os dias 25 de agosto e 3 de setembro, dias em que ocorreram o festival.