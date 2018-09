Esposa de Faustão curte viagem com bailarinas do Domingão

11/09/2018 | 18:11



Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, está curtindo uma viagem muito bem acompanhada... de algumas bailarinas do Domingão! As amigas posaram na piscina de um resort em uma cidade do Mar Vermelho, no Egito, e mostraram que estão renovando o bronzeado. Junto de Luciana, estão Jaque Ciocci, Renata Longaray, que já foi repórter do programa, e Daiane de Paula.

Elas estão curtindo cada momento da viagem, com direito a selfies, passeios de barco e muito mais!

Antes do Egito, elas visitaram a Itália, onde posaram em frente ao Coliseu.