Fátima Bernardes dá resposta sincera para criança e dá o que falar na web

11/09/2018 | 18:11



O Encontro com Fátima Bernardes mais uma vez rendeu muitos comentários na internet.

Fátima recebeu em seu programa Ryuju, de 9 anos de idade, que consegue resolver rapidamente contas matemáticas complexas. Em um determinado momento, a apresentadora pediu para o menino explicar o funcionamento de um aparelho japonês usado para fazer contas, e depois da explicação que Ryuju deu, Fátima foi bem sincera: Entendi. Não, não entendi. Quer dizer? Mas eu admiro. Muito legal.

Depois de desistir de tentar explicar matemática para a apresentadora, Ryuju aceitou outro desafio, mas dessa vez ele errou a conta, por muito pouco. Fátima tentou consolá-lo e disse que os convidados estavam conversando enquanto ele tentava resolver a conta. Em resposta ele disse: Mas a gente tem que conseguir mesmo quando as pessoas estão conversando.

Emílio Dantas, ator que interpreta Beto Falcão na novela Segundo Sol, que era um dos convidados deu um conselho muito interessante para o menino: Não, não se cobre a esse ponto, não. Tá ótimo. Aliás, eu duvido é do telão. Na internet, os fãs elogiaram o posicionamento de Emílio, mas não deixaram de fazer piadas com a frase de Fátima: Não entendi, mas admiro!, Acho que o problema é do telão.