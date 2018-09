SUS deverá passar por privatização em gestão de Meirelles, diz economista do MDB

11/09/2018 | 17:23



O Sistema Único de Saúde (SUS) deverá passar por um processo de privatização de sua gestão, em caso de vitória de Henrique Meirelles no pleito presidencial deste ano, afirmou o economista José Marcio Camargo, que coordena o programa econômico da campanha do candidato do MDB.

"É preciso dizer que o SUS é espetacular, um dos maiores sistemas de saúde do mundo. O grande problema é o excesso de demanda e o gerenciamento. Queremos privatizar a gestão do SUS, de tal forma a aumentar a eficiência do sistema", comentou José Marcio Camargo, durante sabatina realizada pelo Grupo Estado em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).