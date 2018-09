História contada no Twitter vai virar série da TV Globo

11/09/2018 | 17:17



No início de junho de 2017, a briga de Katy Perry e Taylor Swift ganhou mais um capítulo e virou assunto nas redes sociais, então o usuário Eduardo Almeida aproveitou o clima para contar, no Twitter, uma briga que já dura mais de 50 anos - e a história fez tanto sucesso que vai virar série da TV Globo com roteiro de Miguel Falabella.

A história em questão foi contada em uma sequência (ou thread) de mais de 60 tuítes, e detalha a briga da avó de Eduardo e a vizinha dela, a quem ela apelidou de Boi.

As duas são vizinhas há mais de seis décadas e a Boi teria roubado dois namorados da avó, e, desde então, as duas perderam horas provocando uma a outra.

São alguns dos relatos que Eduardo fez: "Minha avó usava aparelhos de inalação para respirar melhor. Toda vez que a Boi escutava o som característico do aparelho funcionando, ela ia na frente da casa da minha avó e desligava o disjuntor para cortar a energia da casa e o inalador parar de funcionar." "Uma vez, quando a Boi viajou, minha avó pulou o muro e envenenou todas as plantas do quintal da Boi com soda cáustica e querosene."

A história vai virar uma série intitulada Eu, minha avó e a Boi, conforme anunciado por Miguel Falabella em seu Twitter.

Ele publicou também uma foto ao lado de Eduardo nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro.

Além de Falabella, a série também será escrita por Flavio Marinho e Ana Quintava, além do próprio Almeida, que contou a história originalmente.